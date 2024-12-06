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Китаец от скуки выдал себя за преступника и оказался арестованным

OC: в Китае мужчина выдавал себя за преступника, потому что ему было скучно

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CCTV

В Китае мужчина от скуки выдал себя за преступника и оказался арестованным, пишет Oddity Central.

Как сообщают СМИ, мужчина был задержан полицейскими после размещения в соцсетях видео, на котором он хвастается своими преступлениями, которые не совершал. Например, в одном из роликов китаец рассказал, что у него есть оружие и $4 млн, полученные путем вымогательства.

Через сутки после публикации китаец был в полицейском участке, а в ходе обыска в его доме не было найдено ни оружия, ни каких-либо следов его преступной деятельности, а информация о вымогательстве оказалась ложной. Мужчина извинился за ложные показания, объяснив, что действовал из-за скуки.

Однако, несмотря на его раскаяние, власти сочли его поступок серьезным нарушением, приведшим к созданию социальной паники, предъявив ему обвинения в преднамеренном распространении ложной информации.

Ранее сообщалось, что китаец подкидывал в номера отелей тараканов и использованные презервативы ради компенсации.

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