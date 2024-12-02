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Китаец подкидывал в номера отелей тараканов и использованные презервативы ради компенсации

OC: в Китае мужчина обманывал отели, подкидывая тараканов и использованные презервативы

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Александр Вильф/РИА Новости

В Китае мужчина подкидывал в номерах отелей тараканов и использованные презервативы, чтобы потом требовать компенсацию, пишет South China Morning Post.

Как пишут СМИ, 21-летний мужчина по фамилии Цзян оказался в центре скандала после того, как потратил деньги, предназначенные на обучение в университете, на путешествие. Когда у него закончились средства, он начал подкидывать в номера гостиниц тараканов и использованные презервативы, требуя с отелей компенсацию и бесплатное проживание.

Так продолжалось в течение 10 месяцев, пока его мошенническая схема не была раскрыта, когда менеджер одного из отелей подал заявление в полицию о вымогательстве в размере $55. Полиция арестовала Цзяна в гостинице, где при обыске нашли 23 пакета с «доказательствами» преступлений.

В итоге он признался в 63 мошенничествах на общую сумму более $5200, и теперь ему грозит большой тюремный срок.

Ранее в Китае женщина за три месяца заработала $40 тысяч благодаря «скоростным» свадьбам и разводам.

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