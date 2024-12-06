Стало известно, когда откроют безвизовый режим между Россией и Мьянмой

Минэкономразвития РФ планирует запуск безвизового режима между Россией и Мьянмой в начале 2025 года. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства Никита Кондратьев, его слова приводит ТАСС.

«Заканчивается консультация между МИД двух стран. Надеемся, что уже в начале следующего года будет завершен этот процесс и соглашение будет подписано», — сказал он.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В конце июля глава министерства туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн попросила российские авиакомпании запустить прямые рейсы между Москвой и Янгоном.

По ее словам, у национальной авиакомпании Мьянмы есть только региональные, а не межконтинентальные самолеты. Характеристики таких летательных аппаратов не позволяют организовать рейс между Янгоном и Москвой, поэтому она попросила российские компании выделить свои рейсы. Министр отметила, что авиасообщение между двумя городами является обязательным условием для достижения массового туризма.

Ранее Мьянма заявила о желании стать страной-наблюдателем при БРИКС.