Мьянма хотела бы стать страной-наблюдателем БРИКС. Об этом сообщил министр информации страны Маун Маун, слова которого передает ТАСС.

Также Маун высказался об отношениях с Россией. Он отметил, что дипломатическое сотрудничество двух стран развивается уже 76 лет, что указывает на то, что государства находятся на одной стороне и движутся в одном направлении.

«Взгляды Владимира Путина и нашего лидера схожи, поэтому развитие партнерства будет и дальше продолжаться», — добавил он.

15 сентября стало известно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС в Казани.

14 сентября официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, станет мировой сенсацией.

Представитель МИД РФ обратила внимание, что к текущему моменту РФ в качестве председателя в БРИКС провела уже более 150 мероприятий различных уровней. Однако центральным событием станет саммит в столице Республики Татарстан.

Ранее экс-разведчик США назвал возможные сроки исчезновения НАТО и ЕС.