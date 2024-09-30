Кенгуренка Кроша выкрали из зоопарка в Ярославле

Из зоопарка Ярославля пропал кенгуренок по кличке Крош, животное ищут с 28 сентября, возбуждено уголовное дело о краже. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHОT.

Кенгуренок пропал из вольера 28 сентября, сотрудники зоопарка уверены, что сбежать самостоятельно Крош не мог. На месте исчезновения кенгуренка обнаружено поврежденное ограждение.

По факту произошедшего региональным МВД возбуждено уголовное дело о краже. По данным портала «76.ru», Крош появился на свет прошлой зимой. Когда точно, определить было невозможно, так как сначала он прятался в сумке матери. Впервые сотрудники зоопарка увидели его в конце марта. Родители очень оберегали детеныша, никого не подпускали к нему.

До этого сообщалось, что в Ялтинском горнолесном заповеднике, неизвестные похитили пару лебедей, которые жили на Черепашьем озере. Птиц удалось обнаружить на территории частного домовладения, проводится расследование.

Ранее в Нидерландах 9 енотов устроили побег из зоопарка.