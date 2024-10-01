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В Госдуме потребовали разобраться с кражей кенгуру в России

SHOT: депутаты ГД потребовали разобраться с кражей кенгуру в России

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moscow_zoo/VK

Депутаты Госдумы потребовали разобраться с кражей кенгуру в России, они направили запрос в МВД и просят привлечь похитителей к максимальной ответственности. Об этом они сообщили Telegram-каналу SHOT.

За три дня стало известно о похищении трех сумчатых из зоопарков в разных регионах РФ. 30 сентября в парке «Воробьи» в Калужской области неизвестные разрезали сетку, проникли на территорию парка и украли двух кенгуру, родившихся совсем недавно. За сутки до этого похожий инцидент произошел в зоопарке Ярославля.

«Для зоопарка похищенное животное — имущество. Если с этим животным по ходу дела что-то случится, например в результате неправильного содержания кенгуру погибнет, то там добавится вторая статья», — заявил депутат ГД Владимир Бурматов.

Он добавил, что если помимо хищения будет еще статья о жестоком обращении с животными, то преступников накажут до 5 лет лишения свободы.

Сообщается, что зоопарки усилили меры безопасности.

Ранее в России призвали запретить зоопарки и цирки с животными.

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