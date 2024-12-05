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Юрист из Удмуртии похитила у вдовы участника СВО 3 млн рублей

В Удмуртии задержали подозреваемую в хищении 3 млн рублей у вдовы бойца СВО

Жительницу Удмуртии задержали по делу о хищении денег у жены участника СВО, который не вернулся с фронта. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным правоохранителей, россиянка являлась юристом и предлагала вдове свои услуги. Якобы оказывая женщине профессиональную помощь, подозреваемая завладела тремя миллионами рублей, которые клиентка получила в качестве единовременной выплаты. Помимо этого, дополнительно за услуги юрист потребовала 870 тысяч рублей.

Подозреваемую задержали в момент, когда вдова передавала ей последнюю сумму.

«В ходе обыска по месту проживания фигурантки изъяты денежные средства, в том числе иностранная валюта», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовные дела. На данный момент женщина находится под арестом.

До этого в Омской области задержали группу мужчин, которых подозревают в вымогательстве в особо крупном размере. Молодой человек должен был отдать им средства, которые его отец получил за участие в СВО.

Ранее участник СВО приехал на госпитализацию в Петербург и ушел в монастырь.

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