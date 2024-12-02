В Воронежской области многодетная жена бойца СВО перестала получать выплаты

В Воронежской области прокуратура добилась возобновления социальных выплат многодетной жене бойца СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным прокуратуры, за помощью обратилась жительница Терновского района. Женщина пожаловалась на отказ в выплате ежемесячного пособия на ребенка.

«Отделение Социального фонда России по Воронежской области незаконно отказало женщине в назначении выплат, поскольку при расчете среднедушевого дохода семьи необоснованно учтены доходы ее супруга, полученные в период прохождения военной службы по мобилизации в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Центральный районный суд Воронежа удовлетворил исковые требования прокурора и обязал региональное отделение соцфонда назначить ежемесячное пособие на ребенка и произвести его выплату начиная с февраля 2024 года.

До этого в Волгограде трех студентов из Казани отправили в СИЗО за кражу 7,7 млн рублей у военнослужащего, юноши потратили деньги на онлайн-казино и отдых.

Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет Федерации.