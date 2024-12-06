В Госдуме одобрили уголовное наказание за помощь противникам России

Комитет Госдумы одобрил введение уголовного наказания за оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. Это следует из законодательной базы.

Госдума одобрила ряд поправок. Так, за помощь противнику в подрыве российской безопасности будет предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, а также штраф до 500 тысяч рублей.

Кроме того, предлагается освобождать от наказания за данное преступление в том случае, если обвиняемый своевременно передумал и стал выполнять действия по предотвращению ущерба российским интересам.

В начале года депутат Евгений Федоров заявлял, что Россия может столкнуться с проблемой «шпионов-патриотов», которых готовит Госдеп Соединенных Штатов.

Известно также, что Госдума приравняла к госизмене переход на сторону противника во время военных действий.

Ранее в Госдуме предсказали, когда закончится СВО.