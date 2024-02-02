Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали об угрозе «шпионов-патриотов», которых готовят США

Депутат ГД Федоров: Госдеп США подготовил агентов влияния под личиной патриотов

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

Россия может столкнуться с проблемой «шпионов-патриотов», которых готовит госдеп Соединенных Штатов. Об этом заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров в ходе пресс-конференции в рамках специального проекта «Украинское досье» о войнах будущего в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», передает РИА Новости.

«Нам нужно будет решать проблемы шпионов. Это три большие группы: чиновники, блогеры в интернете, журналисты частично и лидеры патриотического направления. Шпионы-патриоты будут пробивать свою повестку», — считает он.

Депутат прояснил, что «шпионами-патриотами» являются агенты влияния, подготовленные американским госдепом по программе подготовки лидеров общественных мнений в России.

До этого экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер заявила в эфире Fox News, что Россия обнаружила, что группировка шпионских спутников стала слабым местом американской армии.

Ранее США начали проверку данных о том, что самолет Ил-76 могли сбить американским оружием.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами