Россия может столкнуться с проблемой «шпионов-патриотов», которых готовит госдеп Соединенных Штатов. Об этом заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров в ходе пресс-конференции в рамках специального проекта «Украинское досье» о войнах будущего в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», передает РИА Новости.

«Нам нужно будет решать проблемы шпионов. Это три большие группы: чиновники, блогеры в интернете, журналисты частично и лидеры патриотического направления. Шпионы-патриоты будут пробивать свою повестку», — считает он.

Депутат прояснил, что «шпионами-патриотами» являются агенты влияния, подготовленные американским госдепом по программе подготовки лидеров общественных мнений в России.

До этого экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер заявила в эфире Fox News, что Россия обнаружила, что группировка шпионских спутников стала слабым местом американской армии.

Ранее США начали проверку данных о том, что самолет Ил-76 могли сбить американским оружием.