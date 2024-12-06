«Работают спецслужбы»: директор новосибирской школы — об эвакуации

Директор новосибирской гимназии №9, в которой за последние два дня прошла вторая эвакуация, не стала разглашать подробности произошедшего. «Газете.Ru» Наталья Загорулько сообщила, что в учебном заведении работают спецслужбы.

«Проведена эвакуация, работают спецслужбы. Не имею права говорить [причину эвакуации]», — сказала она.

Директор добавила, что все школьники уже находятся дома с родителями.

«Каждому родителю поступило сообщение, все разобрали детей из рук в руки. В одном здании и в другом здании», — заключила Загорулько.

В среду, 4 декабря, Telegram-канал Baza сообщал, что одному из педагогов гимназии №9 поступила угроза о нападении — неизвестный заявил о намерении расстрелять учеников. Сотрудники школы вызвали силовиков, учащихся согнали в кабинеты и забаррикадировали двери партами. Тогда директор гимназии в разговоре с «Газетой.Ru» назвала произошедшее «штатной ситуацией».

В пятницу, 6 декабря, СМИ сообщили о новой эвакуации в гимназии. Учащиеся рассказали, что всех, кто успел взять одежду, отправили домой. Остальных детей завели в подъезд соседнего дома.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, в школе тревогу назвали учебной. Другие СМИ писали, что рядом со школой замечены кинологи и машина реанимации.

Ранее сообщалось, что в Петербурге более 14 тысяч человек эвакуировали из школ из-за лжеминера.