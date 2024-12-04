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«Штатная ситуация»: директор новосибирской гимназии — об эвакуации из-за угрозы теракта

Директор эвакуированной в Новосибирске гимназии заявила, что это штатная ситуация

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Директор гимназии №9 в Новосибирске, куда поступили сообщения об угрозе теракта, в беседе с «Газетой.Ru» назвала эвакуацию учащихся штатной ситуацией. По словам Натальи Загорулько, в учреждении все хорошо, а в СМИ «фантазируют».

«У нас все хорошо. Откуда у вас информация (о возможном нападении и эвакуации – «Газета.Ru»)? Пусть СМИ фантазируют. Нет ничего. У нас образовательный процесс. Все хорошо. Мы, что, не можем эвакуировать детей? Поэтому ничего страшного. Все хорошо, все нормально, штатная ситуация», — сказала директор учебного заведения.

4 декабря Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что утром учителю биологии новосибирской гимназии №9 пришла угроза о возможном нападении — неизвестный угрожал расстрелять учеников. Сотрудники школы сразу же вызвали силовиков, согнали учеников в кабинеты, забаррикадировали двери партами. У школы дежурят несколько нарядов правоохранителей, дети сидят по кабинетам и не выходят.

Как рассказала изданию NGS.ru сотрудница гимназии №9, в момент, когда пришло сообщение об угрозе теракта, был первый урок второй смены. По ее словам, маленьких детей отвели в детский сад, остальных отправили по домам и передали родителям. Всего эвакуировали 278 детей.

Власти Новосибирской области проводят проверку учебного заведения.

Ранее учеников ряда школ в Самаре эвакуировали из-за анонимных звонков о «минировании».

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