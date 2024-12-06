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Москву назвали одним из мировых лидеров по развитости транспортной системы

Москва вошла в тройку лучших мегаполисов по удобству жизни

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва стала одним из лучших мегаполисов по удобству жизни, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования компании Б1.

В исследовании приняли участие Шанхай, Москва, Сеул, Токио, Стамбул, Нью-Йорк, Лондон, Дубай, Рио-де-Жанейро и Берлин.

В тройку лучших мегаполисов, по версии Б1, вошли Москва, Сеул и Берлин. Для определения эксперты проанализировали 10 мегаполисов по интегральному показателю, учитывая доступность аренды и покупки жилья, развитость транспортной системы, доступность здравоохранения и образования, разнообразие объектов досуга и состояние рынка труда.

«Для исследования были выбраны крупные мировые мегаполисы — яркие представители разных частей света, с развитой деловой и культурной средой», — рассказал партнер Б1 Илья Сухарников.

По данным исследования, Дубай и Москва стали городами с наиболее доступным жильем (аренда и покупка). Также Москва и Сеул стали лидерами по разнообразию объектов досуга и общественному транспорту.

Исследование показало, что жители Берлина и Дубая смогут накопить на покупку собственного жилья за 8 лет, Сеула – 25 лет, а москвичам на это потребуется 12 лет.

Также Москва стала одним из лидеров по доступности общественного транспорта. По подсчетам аналитиков Б1, в Сеуле, Москве и Дубае проезд в общественном транспорте обходится в 2,4% об среднего уровня дохода в день, а в Лондоне – 10%.

По данным исследования, Москва заняла первое место по числу музеев (420), второе – Лондон (около 190), а третье место занимает Токио (около 170).

Аналитики объяснили лидерство Москвы, Берлина и Сеула тем, что в этих городах внимание равномерно распределено по всем сферам улучшения городской среды.

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