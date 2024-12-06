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На Украине стали распространяться не поддающиеся антибиотикам супербактерии

Independent: на Украине растет число не поддающихся антибиотикам супербактерий

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Shutterstock

На Украине стали все чаще регистрировать не поддающиеся антибиотикам супербактерии. Об этом пишет The Independent.

Протестировав образцы, взятые у 150 раненных в ходе боевых действий на Украине бойцов Вооруженных сил Украины, ученые-медики обнаружили крайне устойчивые к антибиотикам бактерии в 37 из них, в том числе бактерии рода Klebsiella.

Клебсиеллы вызывают пневмонию, инфекции мочевыводящих путей, инфекции кожи и ран, также на них приходится около 20% летальных исходов в среде наркоманов. Как выяснили врачи, эти бактерии выделяют крайне большое количество слизи, которая защищает их от антибиотиков. При этом они одновременно являются и высоковирулентными (болезнетворными).

До этого был найден способ «победить» устойчивые к антибиотикам бактерии.

Ранее россиянам посоветовали «привыкать» к супербактериям.

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