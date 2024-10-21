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«Ничего сделать нельзя»: россиянам посоветовали привыкать к супербактериям

Доктор Мясников: супербактерии распространяются по миру — нужно привыкать

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Depositphotos

На фоне растущего количества супербактерий уже можно согласиться, что эпоха антибиотиков закончилась, сделать с этим ничего нельзя. Однако человеческий организм начинает вырабатывать иммунитет к этим супербактериям, рассказал в беседе с НСН главврач столичной больницы №71, известный телеведущий Александр Мясников.

Проблема не только в том, что распространяется резистентность к антибиотикам, но появляются новые супербактерии, которые изначально устойчивы, например, туберкулез, гонорея и другие, отметил врач. Число таких болезней растет, часто пациентам в реанимации не помогает ни один из существующих антибиотиков. Причем бактерии распространяются стремительно.

«Та супергонорея началась два года назад с двух случаев, а сегодня это уже тысяча случаев. Резистентный туберкулез был только в Африке, а сегодня — уже в 80 странах. Привыкайте», — заявил Мясников.

Он также добавил, что это вряд ли приведет к каким-то серьезным последствиям для человечества, так как без антибиотиков люди жили давно — такие препараты появились лишь 80 лет назад. Это уже вопрос естественного иммунитета, который начинает справляться с супербактериями в том числе.

В целом сегодня люди расплачиваются за то, что за последние годы вмешались в естественный микробиом организма различными препаратами, нарушив экологическое равновесие, заключил Мясников.

Напомним, ученые обнаружили, что эффективность антибиотиков стремительно снижается. Подчеркивается, что в результате антибиотикорезистентные микроорганизмы могут вызвать инфекции, от которых к 2050 году могут пострадать десятки миллионов человек.

Ранее врач объяснил, почему ученые забили тревогу после исследований антибиотиков.

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