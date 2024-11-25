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Ученые раскрыли секрет клеточной молодости

Nature: секрет молодости клеток может заключаться в небольшом размере их ядрышек

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Ученые из Медицинского центра Вейла Корнелла (США) установили, что клетки с небольшими ядрышками (уплотненными структурами внутри ядра клетки) дольше остаются «молодыми». Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

К таким выводам ученые пришли в результате исследований на дрожжах — модельном организме, необходимом для производства хлеба и пива, и удивительно похожем на человека на клеточном уровне.

Исследователи обнаружили, что уменьшение размеров ядрышка в клетке может замедлить процесс старения. Ядрышко, где содержится рибосомная ДНК (рДНК), играет ключевую роль в синтезе белков, однако его структура меняется с возрастом, что влияет на стабильность клеточной ДНК.

По мере старения клеток ядрышки увеличиваются, что приводит к ухудшению стабильности рДНК, которая становится более уязвимой к повреждениям. Эти повреждения могут вызвать хромосомные перестройки и даже привести к гибели клетки. Исследования показали, что в больших ядрышках рДНК менее стабильна, а сама структура ядрышка становится более проницаемой для молекул, способных нанести вред.

Ученые отметили, что стратегии сохранения молодости, направленные на ограничение калорий, уменьшают размеры ядрышек и замедляют старение. Они также предложили гипотезу, что целенаправленное уменьшение размеров ядрышек может оказывать аналогичный эффект. Для проверки этой теории ученые разработали методику фиксации рДНК на мембране ядра, что позволило контролировать размер ядрышка и наблюдать его влияние на старение клеток.

Результаты показали, что уменьшение ядрышек действительно замедляют старение. По словам авторов исследования, это наблюдение открывает новые перспективы для разработки методов, направленных на продление жизни клеток и предотвращение возрастных заболеваний у людей.

Ранее ученые создали безопасный способ изучения клеток и диагностики рака.

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