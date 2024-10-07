Врач раскрыла неожиданные свойства инжира

Инжир обладает лечебными свойствами благодаря богатому химическому составу. Он содержит более 600 соединений, приносящих организму огромную пользу. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

«Это гликозиды с разной окраской — они дают нам молодость, уберегают от рака. Поэтому инжир хорош и в сушеном виде, и в свежем», — сказала диетолог.

При этом, по ее словам, следует разделять свежий инжир и сушеный, поскольку они обладают разными свойствами. В последнем больше сахаров из-за отсутствия влаги, пояснила специалист.

Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская до этого рассказала, что инжир содержит много витамина В1. Также им богаты куриные яйца, молочные продукты, свекла, лук, редис, томат, сладкий перец и тыква. Еще B1 синтезируют некоторые микроорганизмы, поэтому он содержится в ферментированных продуктах, например, в квашеной капусте, отметила врач.

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