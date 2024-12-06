Врач перечислила напитки, которые помогут снизить давление

Кокосовая вода может помочь снизить давление за счет содержания калия, ее можно купить в магазине. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, для стабилизации давления будет достаточно пить 300 миллилитров этого напитка в день. Врач также советует пить домашний компот из ягод, например черноплодной рябины, брусники, черники, малины. Она пояснила, что в них содержится большое количество флавоноидов, которые имеют антиоксидантное действие, снижают свертываемость крови и улучшают обменные процессы. Гипотензивным действием обладает также гранатовый сок, добавила Дюваль.

«Если вы гранатовый сок никогда не пили и не знаете, как он влияет на организм, можно сначала употреблять его в разбавленном виде из расчета 100 миллилитров сока и 100 миллилитров воды», — уточнила эксперт.

Однако она не советует его пить людям с заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки.

Ученые из Университета Эдит Коуэн (Австралия) до этого установили, что эффективнее всего давление снижают крестоцветные овощи — разные виды капусты, репа, руккола и шпинат.

Ранее была найдена связь между качеством сна и высоким давлением у женщин.