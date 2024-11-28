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Найдена связь между качеством сна и высоким давлением у женщин

Science Alert: глубокий сон снижает давление у женщин

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У женщин, которые проводят меньше времени в фазе глубокого ночного сна, показатели кровяного давления выше. К такому выводу пришли ученые из Центра исследований нарушений сна Национального института сердца, легких и крови (США). Результаты исследования опубликованы в журнале Science Alert.

Исследование охватило более 1100 взрослых добровольцев в возрасте от 18 до 91 года из Бразилии. Участники не страдали от нарушений сна, таких как апноэ.

Для анализа ночного отдыха использовалась полисомнография — метод, фиксирующий активность мозга, частоту сердечных сокращений и другие физиологические параметры. После сна испытуемые дополнительно проходили процедуру измерения кровяного давления и предоставляли образцы крови для оценки содержания в ней липидов (жироподобных веществ, таких как холестерин).

Исследователи учитывали не только продолжительность сна, но и его качество, включая корректность смены стадий сна и частоту ночных пробуждений. Основной целью было выяснить, как эти факторы влияют на сердечно-сосудистое здоровье у мужчин и женщин.

Результаты показали, что у женщин, проводящих больше времени в глубокой — третьей фазе сна, артериальное давление было более низким. У мужчин такой связи не прослеживалось. Тем не менее, у представителей мужского пола важным для здоровья фактором оказалась непрерывность сна: у тех, кто часто просыпался ночью, давление было выше, чем у спокойно спящих. У женщин частота ночных пробуждений не оказала значимого воздействия на уровень кровяного давления.

Ученые подчеркнули, что качество сна оказывает различные эффекты на сердечно-сосудистое здоровье в зависимости от пола. Это наблюдение открывает новые перспективы для персонализированного подхода к лечению гипертонии.

Ранее был назван неочевидный фактор, который мешает высыпаться.

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