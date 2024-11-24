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Названы самые эффективные для снижения давления овощи

BMC: крестоцветные овощи эффективно помогают снижать давление

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Ученые из Университета Эдит Коуэн (Австралия) установили, что эффективнее всего давление снижают крестоцветные овощи — разные виды капусты, репа, руккола и шпинат. Результаты работы опубликовали в медицинском журнале BMC Medicine.

В исследовании приняли участие 18 добровольцев, средний возраст которых составил 68 лет. Все участники страдали от артериальной гипертензии. Добровольцы были разделены на две группы в зависимости от подобранного для них рациона. Первая группа увеличила потребление обычных овощей, таких как кабачки, помидоры и картофель, тогда как вторая группа сконцентрировалась на употреблении исключительно крестоцветных овощей.

Результаты показали, что люди, которые ели крестоцветные овощи, отметили значительное снижение артериального давления уже спустя сутки после начала эксперимента. Наиболее эффективными «борцами» с гипертонией оказались капуста различных видов (белокочанная, цветная, пекинская, брюссельская, кольраби, брокколи), репа, руккола, шпинат, редис, редька и кресс-салат. У другой группы, питающейся обычными овощами, существенных изменений в давлении не выявили.

Ранее российские ученые назвали плюсы и риски сыроедения, веганства и карнивор-диеты.

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