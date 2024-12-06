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Врач рассказала, при каких заболеваниях опасно пить даже немного алкоголя

Врач Чернышова: людям с циррозом печени опасно пить даже немного алкоголя

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Людям с заболеваниями сердца и циррозом печени стоит отказаться от алкоголя, потому что даже небольшая доза может стать для них критически опасной. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, люди с циррозом печени могут прожить около 20 лет, если откажутся от вредных привычек и будут соблюдать рекомендации врача. При этом спиртное может значительно сократить продолжительность их жизни, предупредила эксперт.

«Кроме того, опасно употреблять алкоголь при проблемах с сердцем. В частности, людям с нарушением сердечного ритма, особенно с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Даже на фоне небольшой дозы алкоголя может обостриться состояние», — продолжила Чернышова.

Она также советует не пить алкогольные напитки тем, кто недавно перенес инфаркт или инсульт.

Участковый врач-психиатр психоневрологического диспансера Красногорской больницы Виктория Захарова до этого говорила, что осенью и зимой, когда световой день короче, а небо преимущественно пасмурное, многие люди испытывают подавленное состояние. Однако алкоголь или психотропные вещества не помогут справиться с хандрой, а лишь усугубят ее, предупредила она.

Ранее были названы самые вредные продукты для женщин.

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