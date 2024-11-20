Иностранца арестовали за избиение врача металлическим поручнем в Ростове-на-Дону

Гражданина Армении арестовали за нападение на врача в Ростове-на-Дону, сообщает РИА Новости.

Неделю назад Абела Авакян напал на врача городской больницы скорой медицинской помощи. Буйный пациент успел причинить ей серьезные травмы, его обезвредил охранник. Затем нападавшего задержали, ему уже предъявили обвинения. Сегодня Ворошиловский суд Ростова-на-Дону отправил его под стражу, за решеткой он пробудет до 14 января 2025 года. В каком состоянии сейчас находится потерпевшая, не уточняется.

Инцидент произошел 13 ноября в токсикологическом отделении медицинского учреждения на улице Бодрой. Туда доставили иностранца, находившегося в состоянии наркотического опьянения и с диагнозом — токсическое отравление едкими кислотами. В ходе осмотра он набросился на врача-токсиколога и жестоко ее избил.

По данным следствия, Авакян нанес не менее 15 ударов металлическим поручнем от кровати по голове женщины, ее рукам и туловищу. Затем он разбил трубой защитное стекло и осколком от него ранил жертву в шею. Медик получила множество телесных повреждения, включая травмы головы и шейного отдела, ее госпитализировали. СУ СКР по Ростовской области возбудил по факту произошедшего дело.

Ранее фельдшер скорой помощи получила сотрясение мозга из-за нападения пациентки на Кубани.