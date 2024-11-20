Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иностранца арестовали за избиение врача металлическим поручнем в Ростове-на-Дону

Гражданин Армении выпил и жестоко избил женщину-врача в Ростове-на-Дону

close
Алексей Никольский/РИА Новости

Гражданина Армении арестовали за нападение на врача в Ростове-на-Дону, сообщает РИА Новости.

Неделю назад Абела Авакян напал на врача городской больницы скорой медицинской помощи. Буйный пациент успел причинить ей серьезные травмы, его обезвредил охранник. Затем нападавшего задержали, ему уже предъявили обвинения. Сегодня Ворошиловский суд Ростова-на-Дону отправил его под стражу, за решеткой он пробудет до 14 января 2025 года. В каком состоянии сейчас находится потерпевшая, не уточняется.

Инцидент произошел 13 ноября в токсикологическом отделении медицинского учреждения на улице Бодрой. Туда доставили иностранца, находившегося в состоянии наркотического опьянения и с диагнозом — токсическое отравление едкими кислотами. В ходе осмотра он набросился на врача-токсиколога и жестоко ее избил.

По данным следствия, Авакян нанес не менее 15 ударов металлическим поручнем от кровати по голове женщины, ее рукам и туловищу. Затем он разбил трубой защитное стекло и осколком от него ранил жертву в шею. Медик получила множество телесных повреждения, включая травмы головы и шейного отдела, ее госпитализировали. СУ СКР по Ростовской области возбудил по факту произошедшего дело.

Ранее фельдшер скорой помощи получила сотрясение мозга из-за нападения пациентки на Кубани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами