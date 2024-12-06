Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Идею о сборе с выездных туристов сочли сырой и непроработанной

В МЭР назвали идею сбора с выездных туристов непроработанной

close
Depositphotos

Предложение Российского союза туриндустрии (РСТ) о введении сбора с туристов, покупающих поездки за границу, было охарактеризовано как недостаточно проработанное и сыроватое. Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявил журналистам, что обсуждение данной инициативы на данном этапе является преждевременным, пишет ТАСС.

«Мы считаем это предложение неготовым и сырым, поэтому говорить о нем пока рано», — отметил он.

Ранее президент РСТ Илья Уманский выдвинул идею о введении сбора с покупателей заграничных туров. Он подчеркнул, что необходимо модернизировать механизм защиты прав туристов в случае, если туроператоры прекратят свою деятельность. Введение единого туристического сбора, который направлялся бы в государственный внебюджетный фонд с каждого реализованного выездного тура, могло бы способствовать развитию внутреннего туризма и защите прав потребителей.

По расчетам союза, оптимальный размер такого сбора может составлять не более 100 рублей за один проданный тур.

Ранее почти половина россиян выбрала спонтанный отдых зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами