Идею о сборе с выездных туристов сочли сырой и непроработанной

Предложение Российского союза туриндустрии (РСТ) о введении сбора с туристов, покупающих поездки за границу, было охарактеризовано как недостаточно проработанное и сыроватое. Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявил журналистам, что обсуждение данной инициативы на данном этапе является преждевременным, пишет ТАСС.

«Мы считаем это предложение неготовым и сырым, поэтому говорить о нем пока рано», — отметил он.

Ранее президент РСТ Илья Уманский выдвинул идею о введении сбора с покупателей заграничных туров. Он подчеркнул, что необходимо модернизировать механизм защиты прав туристов в случае, если туроператоры прекратят свою деятельность. Введение единого туристического сбора, который направлялся бы в государственный внебюджетный фонд с каждого реализованного выездного тура, могло бы способствовать развитию внутреннего туризма и защите прав потребителей.

По расчетам союза, оптимальный размер такого сбора может составлять не более 100 рублей за один проданный тур.

Ранее почти половина россиян выбрала спонтанный отдых зимой.