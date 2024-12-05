Петербуржец, переехавший ноги полицейскому, стал фигурантом двух дел

Петербуржец стал фигурантом двух уголовных дел после аварии с участием полицейских. Об этом сообщают в СК РФ и МВД по региону.

В действиях мужчины следователи усмотрели признаки применения насилия, опасного для жизни и здоровья сотрудника власти. Речь идет о попытке фигуранта скрыться перед погоней. Когда один из правоохранителей подошел к нему, россиянин, судя по видео, проехался по ногам представителя власти. У пострадавшего диагностировали переломы.

Вскоре фигуранту разбирательств изберут меру пресечения.

«Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

В полиции возбудили уголовное дело по статье об управлении транспортом в состоянии опьянения.

Мужчину на машине марки Volvo поймали после погони в Приморском районе. Петербуржец устроил опасную езду, после чего его хотели задержать, но водитель попытался скрыться, наехав на полицейского.

Россиянина задержали после выстрелов в воздух и колеса. Выяснилось, что мужчина был пьян и не имел прав.

Ранее в Крыму автомобиль с двумя пассажирами и собакой скатился в водоем.