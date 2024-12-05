В Петербурге водитель сломал полицейскому ноги, сбегая от него

Полицейский пострадал во время погони за мужчиной на автомобиле марки Volvo в Петербурге. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Сотрудник ведомства попал в больницу с переломами ног. На кадрах с места инцидента заметно, что машина проехалась по ногам одного из правоохранителей и он не смог встать самостоятельно.

«Материал по данному факту передан в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела», – сообщается в публикации.

Авария произошла в Приморском районе города. По данным полиции, водитель черной иномарки устроил опасную езду. На это обратили внимание правоохранители и попытались остановить, но мужчина за рулем увеличил скорость и попытался скрыться.

Полицейские поехали за ним и требовали остановиться, но россиянин их слова игнорировал, поэтому сотрудники МВД сначала выстрелили в воздух, затем – по колесам.

Водителя удалось остановить только на улице Илюшина. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Более того, не имел прав. Россиянина задержали.

Ранее водитель устроил рэп-баттл с гаишниками и попал на видео.