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Над Брянской областью уничтожили беспилотник

Губернатор Богомаз: силы ПВО уничтожили украинский дрон над Брянской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

«БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен <…> над Брянской областью», — написал губернатор.

Богомаз отметил, что никто из местных жителей во время атаки не пострадал. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

1 декабря губернатор Брянской области рассказал об отражении атаки дронов на регион. Три беспилотника самолетного типа удалось обнаружить и ликвидировать.

Незадолго до этого Богомаз сообщил, что над Брянской областью были уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа. По словам главы региона, пострадавших и разрушений также не было.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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