Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине хакеры взломали интернет-ТВ и показали сюжет о «золотой молодежи»

На Украине хакеры взломали интернет-ТВ

close
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Украинские хакеры взломали телевизионный пакет украинской интернет-группы провайдеров «Триолан». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Вместо обычных украинских телеканалов пользователям начали транслировать сюжет, посвященный украинской «золотой молодежи», которая «жирует» за границей.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась, и власти предпринимают все меры, чтобы предотвратить уклонение мужчин призывного возраста от военной службы. 18 мая текущего года начал действовать закон, усиливающий мобилизацию, что дало возможность призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.

Мужчины пытаются покинуть страну различными способами — некоторые используют поддельные документы, другие пытаются выехать нелегально, зачастую подвергая свои жизни серьезной опасности. При этом в СМИ и социальных сетях появляются почти ежедневно ролики о «силовой мобилизации», на которых военкомы применяют физическую силу, вырывая мужчин с улиц и помещая их в микроавтобусы. В то же время регулярно поступают сообщения о том, что дети представителей политической и финансовой элиты получают отсрочки и имеют возможность жить за границей.

Ранее в Раде заявили о первом шаге к мобилизации женщин.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами