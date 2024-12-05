На Украине хакеры взломали интернет-ТВ и показали сюжет о «золотой молодежи»

Украинские хакеры взломали телевизионный пакет украинской интернет-группы провайдеров «Триолан». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Вместо обычных украинских телеканалов пользователям начали транслировать сюжет, посвященный украинской «золотой молодежи», которая «жирует» за границей.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась, и власти предпринимают все меры, чтобы предотвратить уклонение мужчин призывного возраста от военной службы. 18 мая текущего года начал действовать закон, усиливающий мобилизацию, что дало возможность призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.

Мужчины пытаются покинуть страну различными способами — некоторые используют поддельные документы, другие пытаются выехать нелегально, зачастую подвергая свои жизни серьезной опасности. При этом в СМИ и социальных сетях появляются почти ежедневно ролики о «силовой мобилизации», на которых военкомы применяют физическую силу, вырывая мужчин с улиц и помещая их в микроавтобусы. В то же время регулярно поступают сообщения о том, что дети представителей политической и финансовой элиты получают отсрочки и имеют возможность жить за границей.

Ранее в Раде заявили о первом шаге к мобилизации женщин.