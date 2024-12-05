В сети появился дипфейк с участием астраханского губернатора

Видеоролик, на котором губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин предупреждает жителей региона о предстоящих массовых атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) и просит эвакуироваться, — это фейк. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«Бабушкин не выступал с видеообращением к жителям Астраханской области по поводу террористических атак ВСУ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе обратили внимание, что фейковое видео было создано при помощи нейросети. Главная цель подделки, как подчеркнули в сообщении, посеять панику.

В пресс-службе подчеркнули, что в данный момент ситуация в регионе «под полным контролем»: силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в штатном режиме.

В середине октября официальный представитель МВД России Ирина Волк назвала фейковым распространившееся в курских средствах массовой информации видео задержания с похожим на ее голосом.

Ранее в сети появился новый дипфейк с участием курского губернатора.