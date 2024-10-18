В курских СМИ распространилось фейковое видео от имени Ирины Волк

Пресс-секретарь МВД Ирина Волк назвала фейковым видео задержания с похожим на ее голосом. Опровержение опубликовано в Telegram-канале Волк.

«Голос за кадром похож на мой. Сообщается, что в Курской области задержана вооруженная группа, занимавшаяся распространением наркотиков среди военнослужащих», — рассказала она.

Чиновница подчеркнула, что все официальные пресс-релизы выходят в каналах МВД и ее собственном канале, и призвала доверять лишь надежным источникам информации. По ее словам, на распространенном в социальных сетях ролике показаны кадры задержания 2019 года, причем не по статье о наркотиках.

До этого МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в подрыве внедорожника в Москве. Машина принадлежала гендиректору фирмы ООО «Шейкер групп», которая занимается ресторанами. Крупнейший проект компании — бар «Гадкий койот».

Ранее в МВД России опровергли поддержку инициативы о снижении нештрафуемого порога скорости.