В сети появился новый дипфейк с участием курского губернатора

Распространяемая в сети видеозапись с выступлением губернатора Курской области Алексеем Смирновым, говорящем об успехах Вооруженных сил Украины, является фейком. Об этом говорится в официальном Telegram-канале правительства региона.

«Украинские спецслужбы продолжают лепить фейки. Снова они взяли прошлое видео и наложили свою звуковую дорожку», — отметили власти.

В фейковом видео «глава региона» якобы рассказывает, что украинская армия «имела успех в продвижении на территории Курской области». Также говорится о том, что якобы «сохраняется риск захвата области в целом».

Курские власти призвали население не терять бдительность и подписываться на подлинные аккаунты губернатора Курской области.

Это уже не первое фейковое видео со Смирновым, которое распространяет Киев. Например, в августе на тот момент врио губернатора якобы призывал всех мужчин региона прийти в военкоматы для получения оружия.

Кроме того, в сети появлялись фейки о разъезжающей по Курской области машине скорой медпомощи с солдатами ВСУ.

Ранее сообщалось, что россиян стали чаще обманывать с помощью deepfake-видео.