Маск заявил, что только 1% госслужащих США реально приходит на работу

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск заявил, что лишь около 1% чиновников в США действительно приходят на работу и отрабатывают с понедельника по пятницу. Об этом он написал в соцсети Х.

«Число государственных служащих, которые приходят лично и работают 40 часов в неделю, приближается к 1%! Почти никто», — отметил он.

Накануне Маск отреагировал на прогноз о росте государственного долга США. Он подчеркнул, что Америка «приближается к фактическому банкротству».

В ноябре государственный долг США впервые в истории превысил $36 трлн. За несколько месяцев до этого издание Fox Business со ссылкой на данные Бюджетного управления конгресса писало, что государственный долг США в следующем десятилетии может достигнуть $54 трлн. Авторы материала отмечали, что, если этот долг материализуется, он поставит под угрозу статус Соединенных Штатов Америки на мировой арене.

Ранее Маск назвал самую большую угрозу для человеческой цивилизации.