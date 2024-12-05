Над Белгородской и Курской областями сбили два дрона

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«С 17:00 до 18:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что противник применил беспилотники самолетного типа.

Днем в четверг, 5 декабря, стало известно, что украинские дроны атаковали три населенных пункта Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, по предварительным данным никто из местных жителей не пострадал.

До этого российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил ПВО.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.