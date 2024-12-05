Три населенных пункта Белгородской области попали под атаки БПЛА

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали три населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью дронов нанесли удары по трем населенным пунктам нашей области», — рассказал Гладков.

Губернатор уточнил, что предварительно, «никто не пострадал».

В районе села Ровенек Белгородского района движущийся автомобиль был атакован вражеским беспилотником. В результате детонации транспортное средство получило серьезные повреждения.

В селе Березовка Борисовского района три дрона-камикадзе нанесли удары по частному сектору. Вследствие одной из атак повреждения получил автомобиль. В хуторе Климовое беспилотник сбросил взрывное устройство, взрыв которого разрушил крышу частного дома.

Летом Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По его словам, именно подвалы спасли «огромное количество человеческих жизней».

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).