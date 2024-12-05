Команда Андрея Ермака, возглавляющего офис президента Владимира Зеленского, вероятно, вернулась в Киев с разочарованием после встречи с будущей главой аппарата Дональда Трампа Сьюзи Уайлс. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в интервью РИА Новости.

По мнению Чепы, Ермак надеялся на конструктивный диалог с новой командой Трампа, чтобы выяснить ее политическую позицию, но ожидания, по всей видимости, не оправдались.

«Я думаю, что команда Ермака вернется в Киев разочарованной. Ермак попытался провести встречу с будущей командой Трампа и понять, какая может быть позиция у будущей администрации Белого дома», — сказал депутат, добавив, что администрация действующего президента США Джо Байдена создает трудности для команды Трампа, что ухудшает перспективы Зеленского.

Чепа подчеркнул, что последствия для Зеленского будут неблагоприятными, и команда Ермака, похоже, осознала, что их надежды не сбудутся.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что посещение США делегацией Ермака можно рассматривать как попытку «присяги на верность» команде Дональда Трампа.

Ранее на Украине заявили, что команда Ермака слишком раздута.