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Не вернувшийся на Украину глава музея заявил, что он швед и был в стране в командировке

Не вернувшийся на Украину директор музея истории заявил, что его дом — в Швеции

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Depositphotos

Директор украинского Национального музея истории Федор Андрощук заявил, что не уезжал в заграничную командировку, а на самом деле как раз на Украине находился по работе, поскольку его дом — в Швеции, гражданином которой он является. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Андрощук заверил, что министерство культуры было в курсе о наличии у него шведского гражданства.

«Поэтому по факту в командировке я не в Швеции, а в Украине. Я живу постоянно в Швеции, а не в Украине», — подчеркнул он.

Андрощук также добавил, что еще три месяца назад подал заявление об отставке.

До этого депутат Верховной рады Соломия Бобровская заявила, что директор Национального музея истории уехал в заграничную командировку, но так и не вернулся в страну. По ее словам, Андрощук, имеющий несколько гражданств, сначала отправился в Италию и Швецию, а затем «потерялся» на открытии выставки в Литве.

Парламентарий утверждает, что командировка директора музея должна была закончиться еще 20 сентября. Теперь она надеется, что в отношении Андрощука примут управленческие решения после подобной ситуации.

Ранее два украинских хоккеиста сбежали из киевского клуба после поездки в Европу.

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