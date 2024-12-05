Глава украинского музея истории уехал в командировку и не вернулся

Директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук уехал в заграничную командировку, но так и не вернулся в страну. Об этом сообщила народный депутат Соломия Бобровская в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Судя по всему, воспользовался по назначению своими другими гражданствами (то, почему они у него вообще есть, другой вопрос), отбыл в командировку в Италию и Швецию, и, согласно ответу на мое депутатское обращение, потерялся на открытии выставки в Литве», — написала парламентарий.

Бобровская отметила, что командировка главы музея должна была закончиться еще 20 сентября. Нардеп надеется, что в отношении Андрощука примут управленческие решения после подобной ситуации.

В ноябре издание «Суспильне Спорт» сообщило, что два хоккеиста киевского «Сокола» не вернулись на Украину после выезда за границу. По информации источника, речь идет о форварде Романе Благое и защитнике Владимире Алексюке. Оба спортсмена отсутствовали в заявке клуба на матч регулярного чемпионата против «Шторма».

Ранее тренер одесского «Черноморца» сбежал после сборов и не вернулся на Украину.