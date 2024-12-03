Участник СВО приехал на госпитализацию в Петербург и ушел в монастырь

Житель Петербурга, пропавший после участия в СВО, нашелся в монастыре. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мужчина проживал в поселке Парголово. Он отправился в зону спецоперации, но в какой-то момент получил ранение. Сначала его направили в белгородскую больницу, затем перевели в медучреждение Петербурга.

Позже в полицию обратилась сестра бойца. Она рассказала о том, что ее 28-летний брат не выходил на связь около недели.

«Как выяснилось позже, участник спецоперации решил уйти в монастырь, о чем позже написал сестре», – сообщается в публикации.

Известно, что россиянин в ближайшее время планирует посетить отделение полиции, чтобы написать заявление.

До этого в Волгограде суд арестовал студентов, которые украли у участника СВО более семи миллионов рублей, купив в интернете данные его счета. Вырученное молодые люди потратили на ставки, казино и другой досуг.

Ранее принявший ислам рязанский священник ушел на СВО и не вернулся с фронта.