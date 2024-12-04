В США приговорили к пожизненному заключению 93-летнего священника-педофила

В США вынесут приговор 93-летнему священнику-педофилу, сообщает The Guardian.

Накануне отставной католический священник Лоуренс Хекер признался в похищении и изнасиловании мальчика в середине 1970-х годов. Сообщается, что Хекер придушил жертву до потери сознания и изнасиловал примерно в 1975 году, об этом знал директор католической школы, где учился потерпевший, но так и не сообщил о произошедшем в полицию, а лишь организовал для него психологическое лечение. Обвиняемый назвал себя «серийным растлителем детей», и теперь в обязательном порядке будет приговорен к пожизненному заключению.

Как отмечается, поначалу священник отрицал обвинения, но в 1999 году признался, что совращал или сексуально домогался нескольких детей, в письме, адресованном руководителям католической церкви в Новом Орлеане. Тем не менее местная архиепархия разрешила Хекеру вернуться в служение, а через несколько лет мирно уйти на пенсию. Расследование возобновилось в 2018 году, когда десятки священнослужителей стали подозреваемыми в сексуализированном насилии над детьми.

Сейчас Хекеру 93 года, он страдает слабоумием, связанном с болезнью Альцгеймера, но этой осенью все же предстал перед судом присяжных. Перед этим обвинители собрали около дюжины потерпевших, которые утверждали, что священник подверг их сексуализированному насилию в детстве, в период с 1960-х по 80-е годы. Один из свидетелей по этому делу заявил, что Хекер — лишь «верхушка айсберга». Прокурор Нового Орлеана Джейсон Уильямс считает, что приговор педофилу должен принести облегчение тем «маленьким мальчикам, которые теперь стали мужчинами», но до этого десятилетиями переживали последствия жестокого обращения со стороны священника.

Ранее во Франции пенсионер, которого в детстве изнасиловал священник, получил денежную компенсацию.