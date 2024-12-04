Пьяный россиянин изнасиловал 15-летнюю школьницу и получил 8 лет колонии

В Сараевском районе Рязанской области огласили приговор местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в августе 2023 года в поселке Зеркальные Пруды. Пьяный местный житель напал на знакомую ему 15-летнюю девочку, угрожая школьнице, он избил ее и изнасиловал.

Пострадавшая рассказала о произошедшем родителям, семья обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленника удалось быстро задержать. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Приговором суда он признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, ему назначено наказание в виде восьми лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге мигранта задержали за изнасилование дочери соседки. Инцидент произошел в общежитии, где семья жила рядом с иностранцем. Утром женщина проснулась и поняла, что на нее лег пьяный сосед и пытался изнасиловать, но россиянка отбилась. В тот же день он надругался над девочкой.

Ранее в Екатеринбурге мужчина изнасиловал двоих детей и получил срок 18 лет.