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Мужчина опоздал на самолет и попытался выбить его дверь, чтобы попасть внутрь

В Колумбии американец пытался выбить дверь самолета, чтобы попасть на свой рейс

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X (Бывший Twitter)

Американец попытался забраться в самолет, на который опоздал, но добился только депортации из Колумбии. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина должен был лететь на рейсе, следовавшем из Боготы, но опоздал на него. Сотрудники аэропорта сказали, что он не сможет попасть внутрь. Недовольный ситуацией мужчина попытался самостоятельно проникнуть на борт.

Американец напал на сотрудников аэропорта, после чего спустился к самолету и стал пинать дверь самолета. Он длительное время требовал, чтобы его впустили, демонстрируя паспорт и билет, затем стучал в окно.

На дебошира обратила внимание полиция. Американца доставили в иммиграционную службу. После этого его отправили на Родину.

«Этот человек вел себя агрессивно, подвергая риску персонал и других пассажиров, и он также не соблюдал правила поездок», – поделился мнением президент Колумбийской ассоциации работников авиации Даниэль Галло.

Специалист уверен, что необходимо ввести более строгие законы для подобных случаев.

Ранее женщина сорвала вылет самолета требованием посадить сына в первый класс.

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