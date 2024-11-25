Пассажир — о загоревшемся в Анталье SSJ-100: «Начались крики «Мы горим»

Во время пожара в самолете Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» в аэропорту турецкой Анталии на борту началась паника — люди кричали, некоторые пытались эвакуироваться с багажом. Об этом «Газете.Ru» рассказал один из пассажиров рейса Марат.

«При взлете и в самом полете все было нормально. При посадке был очень сильный удар, далее самолет полностью остановился на взлетной полосе, и пилот выключил двигатель. Мы сидели в темноте, нас попросили сохранять спокойствие. Через некоторое время мы видим огонь — загорелся левый двигатель. В салоне самолета начались оры и крики: «Мы горим», нецензурная лексика. Все начали вставать, пытаться доставать свои вещи и бежать к выходу. К сожалению, многие при эвакуации были с чемоданами. Эвакуация прошла очень быстро, также очень быстро приехали пожарные машины и скорая помощь. Очень хочется поблагодарить сотрудников самолета и аэропорта», — сказал он.

Марат добавил, что выход в хвостовой части открыли только к концу эвакуации, из салона люди спускались по надувным трапам. После ЧП пассажиров привезли в аэропорт и отпустили.

«Было два выхода, но второй (тот, который был в задней части самолета) открыли только к концу эвакуации. Были надувные трапы. После эвакуации нас отвезли обратно в аэропорт, и у кого не было багажа, просто уходили. У кого был багаж, часть оставили записки, чтобы их уведомили, когда их багаж найдется, часть (около 30 человек) остались ждать багаж. Я был среди них, багаж удалось забрать в 05:30 утра. Около девяти человек были без документов (они остались в салоне самолета), но их дальнейшая судьба мне неизвестна», — добавил он.

Марат заявил, что люди были очень напуганы, а он сам «никогда не думал», что с ним произойдет подобный случай.

«Люди были напуганы. По приезде в аэропорт люди начали звонить своим семьям, близким. Сам тоже испугался, никогда не думал, что такое может произойти со мной. Не могу даже словами описать, что чувствуешь, когда проживаешь такое. То, что видно в интернете, на видео, и личные ощущения — это очень большая разница», — подчеркнул мужчина.

О возгорании на борту российского самолета Sukhoi Superjet 100 стало известно вечером 24 ноября. Самолет авиакомпании «Азимут» выполнял рейс из Сочи в Анталью, он загорелся после приземления в турецком аэропорту. Известно, что посадка судна проходила в сложных погодных условиях. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

В авиакомпании заявили, что Superjet загорелся после грубой посадки из-за сдвига ветра. Из-за ЧП более 20 рейсов были перенаправлены в другие воздушные гавани.

Пассажиры рейса намерены подать коллективный иск против авиакомпании. Им оказывает поддержку Генконсульство России. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее стало известно, что у загоревшегося в Турции самолета прежде отказывал двигатель.