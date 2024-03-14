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Тренер одесского «Черноморца» сбежал после сборов и не вернулся на Украину

Тренер ФК «Черноморец» Касьяненко сбежал в США вместо возвращения на Украину

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ФК «Черноморец»

Тренер по физподготовке одесского «Черноморца» 36-летний Игорь Касьяненко сбежал из расположения команды после сборов в Турции и не вернулся вместе с клубом на Украину. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале «Черноморца».

«Руководство «Черноморца» осуждает такой поступок своего уже бывшего представителя. Но повлиять на такое решение возможности нет, хотя попытка адекватного диалога со стороны клуба была — в ответ столкнулись с непорядочностью человека», — указано в заявлении клуба.

Примечательно, что инцидент произошел в начале года, однако стало известно об этом только сейчас. Касьяненко провел с клубом тренировочный сбор, но, в отличие от остальных представителей команды, не сел в самолет до Кишинева в аэропорту Антальи, несмотря на купленный билет. Руководство команды уже инициировало лишение специалиста лицензии.

Издание sport.ua сообщило, Касьяненко, который является уроженцем Луганска, отправился в США, где намерен продолжить жить с семьей в Майами. Специалист также работал в «Астане», где входил в штаб российского специалиста Андрея Тихонова.

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