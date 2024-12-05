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Браконьера, наловившего рыбы на 800 тысяч рублей, поймали в Красноярском крае

В Красноярском крае поймали браконьера с рыбой на 800 тысяч рублей

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Depositphotos

В Красноярском крае стражи порядка поймали браконьера с незаконным уловом на крупную сумму. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел на замерзшей реке Енисей. Там заметили 65-летнего местного жителя, который забирал большой улов рыбы — он использовал для этого снегоход и сани, так как чисто физически не мог самостоятельно унести такой объем.

Пенсионер признался стражам порядка в незаконном вылове и показал, где установил сети. Сумму причиненного местным жителем ущерба оценили в 800 тысяч рублей. Отмечается, что за незаконную рыбалку россиянину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

До этого браконьеров с сотнями литров черной икры поймали в Хабаровском крае. У двоих местных жителей нашли незаконно приобретенные 519 контейнеров по 0,5 литра.

Ранее ученые обучили гигантских сумчатых крыс бороться с браконьерской контрабандой.

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