Ученые обучили гигантских сумчатых крыс бороться с браконьерской контрабандой

Международная группа ученых из ЮАР, США и Танзании обучила африканских сумчатых крыс обнаруживать части редких животных и растений, которые добываются браконьерами и перевозятся контрабандой. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Conservation Science (FCS).

Африканские сумчатые крысы отличаются острым обонянием. В прошлом их успешно использовали для поиска взрывчатых веществ.

В рамках нового проекта специалисты натренировали животных искать запах чешуи панголина, слоновой кости, рога носорога и черного дерева. Эти виды находятся под угрозой исчезновения.

Крысы с кличками Кирсти, Марти, Аттенборо, Ирвин, Бетти, Тедди, Айвори, Эбони, Десмонд, Торо и Фосси прошли несколько этапов обучения, в ходе которых их познакомили с целевыми запахами и надрессировали указывать носом на их источники.

Тесты показали, что звери успешно вспоминали нужные запахами, даже если перед этим не сталкивались с ними от пяти до восьми месяцев.

К концу обучения крысы смогли идентифицировать четыре вида диких животных, части которых часто становятся объектом контрабанды, среди 146 нецелевых веществ.

По словам ученых, следующим шагом станет разработка способов работы крыс в портах, через которые осуществляется контрабандная торговля трофеями браконьеров.

Для этой цели крыс оснастят индивидуальными жилетами. Передними лапами они смогут тянуть небольшой шарик, прикрепленный к груди жилета, который издает звуковой сигнал. Таким образом, крысы смогут предупреждать своих проводников, когда обнаружат цель.

Ранее исследователи узнали, что мыши и крысы умеют усиливать свое обоняние с помощью ультразвука.