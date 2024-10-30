Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые обучили гигантских сумчатых крыс бороться с браконьерской контрабандой

FCS: сумчатые крысы натренировались вынюхивать слоновую кость и черное дерево

close
Reuters

Международная группа ученых из ЮАР, США и Танзании обучила африканских сумчатых крыс обнаруживать части редких животных и растений, которые добываются браконьерами и перевозятся контрабандой. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Conservation Science (FCS).

Африканские сумчатые крысы отличаются острым обонянием. В прошлом их успешно использовали для поиска взрывчатых веществ.

В рамках нового проекта специалисты натренировали животных искать запах чешуи панголина, слоновой кости, рога носорога и черного дерева. Эти виды находятся под угрозой исчезновения.

Крысы с кличками Кирсти, Марти, Аттенборо, Ирвин, Бетти, Тедди, Айвори, Эбони, Десмонд, Торо и Фосси прошли несколько этапов обучения, в ходе которых их познакомили с целевыми запахами и надрессировали указывать носом на их источники.

Тесты показали, что звери успешно вспоминали нужные запахами, даже если перед этим не сталкивались с ними от пяти до восьми месяцев.

К концу обучения крысы смогли идентифицировать четыре вида диких животных, части которых часто становятся объектом контрабанды, среди 146 нецелевых веществ.

По словам ученых, следующим шагом станет разработка способов работы крыс в портах, через которые осуществляется контрабандная торговля трофеями браконьеров.

Для этой цели крыс оснастят индивидуальными жилетами. Передними лапами они смогут тянуть небольшой шарик, прикрепленный к груди жилета, который издает звуковой сигнал. Таким образом, крысы смогут предупреждать своих проводников, когда обнаружат цель.

Ранее исследователи узнали, что мыши и крысы умеют усиливать свое обоняние с помощью ультразвука.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами