«Тварюка такая»: в Таганроге воспитательница унизила ребенка за неумение одеваться

Жительница Таганрога обвинила воспитательницу в унижении ребенка. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на местные паблики.

Женщина, по данным источника, заметила подавленное состояние своей маленькой дочери и установила в шкафчике девочки устройство, которое записало диалог между воспитанницей и педагогом.

На записи слышно, как женщина возмущена неумением ребенка правильно одеваться, она обзывает девочку, на фоне можно заметить шлепки.

«Тварюка такая, плачет она. Здоровая кобыла, ничего не умеет делать», – говорит на записи педагог, на фоне слышен плач ребенка.

Мать добавила, что воспитательница в профессии уже более 40 лет. После жалобы россиянки сотрудницу уволили.

По словам другой родительницы, она тоже записала ребенка в это учреждение, но каждый день перед походом в садик он устраивал истерики. Все изменилось в лучшую сторону только когда они ушли в другое заведение.

На ситуацию обратили внимание в Следственном комитете. На данный момент проводится проверка.

Ранее педагоги из московского центра содействия из-за побега связали воспитанника скотчем.