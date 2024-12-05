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«Тварюка такая»: в Таганроге воспитательница унизила ребенка за неумение одеваться

В Таганроге педагог обозвала воспитанницу кобылой за неумение одеваться

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Depositphotos

Жительница Таганрога обвинила воспитательницу в унижении ребенка. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на местные паблики.

Женщина, по данным источника, заметила подавленное состояние своей маленькой дочери и установила в шкафчике девочки устройство, которое записало диалог между воспитанницей и педагогом.

На записи слышно, как женщина возмущена неумением ребенка правильно одеваться, она обзывает девочку, на фоне можно заметить шлепки.

«Тварюка такая, плачет она. Здоровая кобыла, ничего не умеет делать», – говорит на записи педагог, на фоне слышен плач ребенка.

Мать добавила, что воспитательница в профессии уже более 40 лет. После жалобы россиянки сотрудницу уволили.

По словам другой родительницы, она тоже записала ребенка в это учреждение, но каждый день перед походом в садик он устраивал истерики. Все изменилось в лучшую сторону только когда они ушли в другое заведение.

На ситуацию обратили внимание в Следственном комитете. На данный момент проводится проверка.

Ранее педагоги из московского центра содействия из-за побега связали воспитанника скотчем.

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