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Более половины украинских беженцев покинули Варшаву

Мэр Варшавы Тшасковский: в городе осталось около 150 тыс. украинских беженцев

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akub Orzechowski/Agencja Gazeta/Reuters

Больше половины украинцев, прибывших в Варшаву как беженцы, уже покинули польскую столицу. Об этом сообщил мэр города Рафал Тшасковский, его слова приводит РИА Новости.

«В Польшу в последние годы приехали более двух миллионов украинцев, в Варшаву приехали в пиковый момент 350 тысяч украинцев, из которых в настоящий момент у нас остается около 150 тысяч», — сказал Тшасковский.

По его словам, в Польше должны быть готовы к тому, что часть украинцев, которые сейчас находятся в Варшаве, останутся в стране.

В июле в Польше отменили единовременное пособие для украинских беженцев в размере 300 злотых (примерно 7 тысяч рублей) на человека и выплату для разместивших их собственников жилья. Проживание и питание в польских центрах для беженцев также стали платными. Власти страны объяснили это решение «трудностями в обеспечении надежности системы».

Ранее на Украине рассказали о возвращении беженцев в Мариуполь.

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