Польша решила отменить выплаты украинским беженцам

Польша приняла решение отменить выплаты украинским беженцам в связи с использованием пособий «не по назначению». Об этом пишет польское агентство PAP.

Как сообщается, с 1 июля граждане Украины не будут получать единовременную выплату в размере 300 злотых (примерно 7 тысяч рублей. — «Газета.Ru») на человека. Проживание и питание в польских центрах для беженцев также станут платными.

На прошлой депутат Европейского парламента от ФРГ Гуннар Бек сообщил, что затраты Германии на украинских беженцев превышают €20 млрд ежегодно.

В конце марта заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык рассказал, что владельцы польских центров размещения беженцев с Украины стали отбирать у них документы и заставляют бесплатно трудиться.

До этого в польском Люблине заявили о проблемах с алкоголем в семьях украинских беженцев. Городские соцработники Люблина вынуждены все чаще заниматься украинскими семьями из-за злоупотребления беженцами алкоголя и случаев насилия.

Ранее выяснилось, зачем польские водители притворяются украинскими беженцами.