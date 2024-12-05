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«Ростех» представил ЗРПК «Панцирь-С1» в образе «русского носорога»

«Ростех» посвятил декабрь ЗРПК «Панцирь-С1» в образе «русского носорога»

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Ростех

Госкорпорация «Ростех» презентовала зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», оформленный в виде «русского носорога». Последняя страница тематического календаря текущего года была опубликована в Telegram-канале.

По данным госкомпании, комплекс обеспечивает надежную защиту личного состава и техники от воздушных атак. На каждой боевой машине установлены как системы обнаружения, так и средства наведения и поражения целей.

В конце ноября Минобороны сообщило, что в Курской области зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» ведут круглосуточный контроль воздушного пространства над позициями подразделений Вооруженных сил России. По данным ведомства, расчет «Панциря» неоднократно ликвидировал воздушные цели Вооруженных сил Украины. Расчеты комплекса способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой, подчеркнули в министерстве.

До этого российский зенитный комплекс «Панцирь-С1» поразил беспилотник ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры с места событий опубликовало Минобороны России.

Ранее радикалы в Сирии захватили ЗРК «Панцирь» и С-200.

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