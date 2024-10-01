Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского беспилотника под Курском

Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского БПЛА «Панцирем-С1»

close
РИА «Новости»

Российский зенитный комплекс «Панцирь-С1» поразил беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Кадры с места событий в своем Telegram-канале опубликовало Минобороны России.

На предоставленной видеозаписи видно, как «Панцирь-С1» нацеливается на украинский дрон и производит по нему выстрел, после чего беспилотник взрывается.

В Минобороны РФ напомнили, что для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет, а также две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов.

1 октября сообщалось, что российские военные за сутки сбили 31 беспилотник ВСУ. Кроме того, в воздухе были уничтожены три оперативно-тактические ракеты ATACMS и три реактивных снаряда HIMARS производства США.

30 сентября российские войска отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область. По данным оборонного ведомства, группировка ВС России «Север» при поддержке артиллерии и авиации помешала подразделениям ВСУ проникнуть на российскую территорию в районе поселка Новый Путь.

Ранее в Минобороны рассказали об уничтожении техники и солдат ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами