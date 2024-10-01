Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского беспилотника под Курском

Российский зенитный комплекс «Панцирь-С1» поразил беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Кадры с места событий в своем Telegram-канале опубликовало Минобороны России.

На предоставленной видеозаписи видно, как «Панцирь-С1» нацеливается на украинский дрон и производит по нему выстрел, после чего беспилотник взрывается.

В Минобороны РФ напомнили, что для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет, а также две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов.

1 октября сообщалось, что российские военные за сутки сбили 31 беспилотник ВСУ. Кроме того, в воздухе были уничтожены три оперативно-тактические ракеты ATACMS и три реактивных снаряда HIMARS производства США.

30 сентября российские войска отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область. По данным оборонного ведомства, группировка ВС России «Север» при поддержке артиллерии и авиации помешала подразделениям ВСУ проникнуть на российскую территорию в районе поселка Новый Путь.

Ранее в Минобороны рассказали об уничтожении техники и солдат ВСУ в Курской области.