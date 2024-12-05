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На Урале отчиму грозит пожизненный срок за избиение двухлетней падчерицы

В Екатеринбурге мужчину будут судить за избиение двухлетней падчерицы

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Житель Первоуральска предстанет перед судом по делу об издевательствах над двухгодовалым ребенком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с 3 по 5 декабря 2023 года мужчина избивал ребенка из-за ненадлежащего поведения. Он наносил удары руками и ногами, а также «применял к девочке иное насилие». Вскоре пострадавшую обнаружила мать и вызвала скорую помощь, но спасти ее не удалось.

Как сообщает kp.ru, 3 декабря глава семьи связал ребенка и несколько раз ударил, после чего бросил в комнате. Уже 5 ноября он наносил ей удары почти целые сутки.

Отчима девочки оперативно задержали и поместили под арест. Материалы дела уже направили в суд для рассмотрения по существу.

За совершенное россиянину грозит пожизненный срок. Такого наказания для возлюбленного требует и мать девочки, несмотря на то, что изначально защищала отчима дочери и говорила, что ребенок якобы просто упал с горки.

До этого в Кировской области задержали россиянина, который запирал сына и пасынка в подвале.

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