На Урале отчиму грозит пожизненный срок за избиение двухлетней падчерицы

Житель Первоуральска предстанет перед судом по делу об издевательствах над двухгодовалым ребенком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с 3 по 5 декабря 2023 года мужчина избивал ребенка из-за ненадлежащего поведения. Он наносил удары руками и ногами, а также «применял к девочке иное насилие». Вскоре пострадавшую обнаружила мать и вызвала скорую помощь, но спасти ее не удалось.

Как сообщает kp.ru, 3 декабря глава семьи связал ребенка и несколько раз ударил, после чего бросил в комнате. Уже 5 ноября он наносил ей удары почти целые сутки.

Отчима девочки оперативно задержали и поместили под арест. Материалы дела уже направили в суд для рассмотрения по существу.

За совершенное россиянину грозит пожизненный срок. Такого наказания для возлюбленного требует и мать девочки, несмотря на то, что изначально защищала отчима дочери и говорила, что ребенок якобы просто упал с горки.

До этого в Кировской области задержали россиянина, который запирал сына и пасынка в подвале.